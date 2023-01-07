VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aksaray'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasında
Çin Kovid-19 tedbirlerini ihlalden tutuklananları salıverecek
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testini paylaştı
2022'de 4 kişilik bir aile haberleşmeye 5,306 TL harcadı
Ukrayna Meclis Başkanı Stefançuk: Zafer bizim öncelikli hedefimiz
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye var olduğu müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız
"Siyasi veya sosyal hiçbir ayrım gözetmeden, ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz"
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı McCarthy yemin ederek göreve başladı
Kalın: Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz
Türkiye'nin helikopterlerine uydu haberleşme yeteneği geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu taşıyan Sarıkamış Ekspresi yolculuğunu tamamladı
Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekilecek
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Alzheimer'ı yavaşlattığı gözlenen yeni ilacı onayladı
Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı
Ticaret Bakanlığından "yenileştirilmiş elektronik tüketim eşyasının ithaline" ilişkin açıklama
Kastamonu'nun tescilli kestane balında rekolte iklim şartları nedeniyle düştü
İstanbul'un 2022 ihracatı 100 milyar dolara dayandı
1263 terör örgütü mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
BOTAŞ, İran'dan gaz teslimatının yüzde 70 azaldığını açıkladı
Trakya'daki gümrük kapılarını geçen yıl 13,6 milyon yolcu kullandı
Prens Harry, eşi Meghan ile tanışmadan önce "bağnaz" olduğunu söyledi
Bakan Derya Yanık: AK Parti ve Cumhur İttifakı, yapay bölünmelere karşı Türkiye'nin yüz akı olmuş bi...
Telefon satın almak kolaylaştı
07 Ocak 2023 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 16:15:00

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Alzheimer'ı yavaşlattığı gözlenen yeni ilacı onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alzheimer hastalığını yavaşlattığı görülen yeni bir ilacı onayladı.

FDA, Leqembi isimli ilacın hastalığın hafif veya erken aşamalarında olan hastalara reçete edileceğini bildirdi.

FDA'nın kullanım için onay verdiği ilaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini gösteren, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor.

Ancak uzmanlar, ilacın bilişsel bozulmayı geciktirmesinin sadece birkaç ay süreceğini düşünüyor.

Washington Üniversitesinden nörolog Joy Snider, NBC'ye verdiği röportajda, "Bu ilaç bir tedavi değil. Hastaların kötüleşmesini engellemez, sadece hastalığın ilerlemesini ölçülebilir şekilde yavaşlatır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar, ilacın beyinde şişliklere yol açabileceği veya ayda iki kez infüzyon yoluyla tedavi ihtiyacının ortaya çıkabileceği yan etkilere dikkati çekiyor.

Japon Eisai ve ABD'li ortağı Biogen adlı şirketler tarafından üretilen Leqembi ile bir yıllık Alzheimer tedavisinin, yaklaşık 26 bin 500 dolara mal olacağı belirtiliyor.

ABD'de 6 milyon Alzheimer hastası olduğu değerlendiriliyor.

Etiketler : abd gıda ve ilaç dairesi alzheimer ilaç
Güzellik sırrını açıkladı

Güzellik sırrını açıkladı
Bir kahve içip nostalji yaptık

Bir kahve içip nostalji yaptık
Küslük hikayeleri çalıntı iddiası

Küslük hikayeleri çalıntı iddiası
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf
Minikler müzikali

Minikler müzikali
Çıplak ayaklı karlar prensesi

Çıplak ayaklı karlar prensesi
Pullu Ece

Pullu Ece
Aşk güne mutlu başlatıyor

Aşk güne mutlu başlatıyor
Junior Ferit

Junior Ferit

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX