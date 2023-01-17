9'lu aşıyla rahim ağzı kanserinden korunmak mümkün

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanseri, aşıyla önlenebilen tek kanser türü olarak biliniyor. İkili ve dörtlü HPV aşısının yanında Türkiye'ye yeni gelen 9'lu aşıyla da HPV ve onun sebep olduğu rahim ağzı kanserinden korunmak mümkün olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Soner Pul, "9'lu aşı, HPV'nin, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 tiplerine karşı geliştirilmiş bir aşıdır. İçerisinde virüse ait yüksek düzeyde saflaştırılmış, enfeksiyöz olmayan proteinler bulunmaktadır. Yeni aşı, 9 yaşından büyük çocuklara ve yetişkinlere yönelik bir aşıdır" ifadelerini kullandı.



ERKEKLER DE YAPTIRABİLİR

Op. Dr. Soner Pul şunları söyledi: "Aşı sadece rahim ağzı kanserinden korumakla kalmaz, genital siğil, vulva, vajina ve anüs kanserlerine karşı da koruyucudur. Zaten bu kanserlerin hepsi HPV ile ilişkilidir ve hem bulaştırıcılığın azalması hem de siğil ve anüs kanserinden koruyucu etkisi sebebi ile erkeklere de uygulanabilir. Ancak aşıların HPV ile ilişkili hastalıkların tedavisinde kullanılmadığı bilinmelidir. Bu aşıyla önlem alınmaktadır. 9'lu aşıda bulunan HPV tiplerinden herhangi biriyle ilişkili kronik enfeksiyonu veya hastalığı halihazırda mevcut olan kişilerde herhangi bir etki göstermez yani koruyuculuk ya da tedavi sağlanmaz. Bununla birlikte daha önceden HPV ile enfekte olmuş veya olmamış kişiler, 9'lu aşıda bulunan diğer HPV tipleriyle ilişkili hastalıklara karşı da korunma sağlayabilir."