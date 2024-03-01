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01 Mart 2024 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 08:15:00

9 bin sağlık personeli alınacak

Kaynak: DHA

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Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

"MİLLETİMİZE VE SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.

Etiketler : sağlık personeli sözleşmeli personel resmi gazete
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