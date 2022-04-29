65 yaş üstü, bayram ziyaretlerinde dikkatli olmalı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, " Pozitiflik oranımız çok azaldı. 2 yılın sonrasında maskesiz güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyorum. Bu noktada 65 yaş üstü yakınlarımız ve ek hastalığı olan kişilere bayram ziyaretlerini yaparken daha dikkatli olmasını öneririm" dedi. Aşı konusunda eksik dozları olanları da uyaran Toker, "Bu 2 yıllık süreçte aslında koronavirüs ile ilgili tedaviden çok bizi hem mesafeli durmamız hem de aşı yanıtları korudu. Virüsün yayılma oranlarının azalması ve kişilerin hastalığı hafif geçirmesinin en büyük katkısı aşıydı. O yüzden de bitti gibi düşünülmemesi hala temkinli davranılması ve mümkünse Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşı dozlarını tamamlamak gerekiyor. Yaşlı grup ve ek hastalığı olan kişilerde özellikle vurguladığımız bir durum. Ayrıca da toplumsal çalışmaları olan okullarda öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımızın mutlaka tamamlaması gerekiyor" diye konuştu.

