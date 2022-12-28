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28 Aralık 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 09:00:00

60 yaş üstü dikkat! Kovid 19 tehlikesi sürüyor 6

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Kovid 19 geçiren 60 yaş ve üstündekilerde tüm nedenlere bağlı ölüm oranı, uzun dönemde iki kattan fazla arttı. Yapılan araştırmalar, Kovid-19 geçirmiş bu yaş grubunda diyabet ve Alzheimer geliştiğini de gösteriyor.

Kovid 19 geçiren 60 yaş ve üstündekilerde tüm nedenlere bağlı ölüm oranı, uzun dönemde iki kattan fazla arttı. Yapılan araştırmalar, Kovid-19 geçirmiş bu yaş grubunda diyabet ve Alzheimer geliştiğini de gösteriyor. İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Birkan İlhan "Yapılan araştırmalarda Kovid-19 geçiren 60 yaş ve üstü bireylerde tüm nedenlere bağlı ölüm oranının, uzun dönemde iki kattan fazla arttığı açıklandı. Özellikle kronik hastalıklara bağlı ölüm riski oranlarında artış görüldüğü bildirilen bu çalışmada Kovid-19 geçiren bireylerde erken ve uzun dönemde zatürre ve KOAH gibi solunum hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, akciğer, mesane, pankreas, karaciğer, kolon ve yumurtalık kanserlerine bağlı ölüm riskinin ciddi oranda arttığı görüldü" dedi. Özellikle kronik hastalıklara bağlı ölüm riski oranlarında artış görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Birkan İlhan, Kovid-19 geçiren bireylerde gelişen hastalıklara da dikkat çekerek "Pandemi döneminde 60 yaş ve üzeri bireylerde, erken dönemde diyabet, idrar yolları hastalıkları ve Alzheimer hastalığı, orta ve uzun dönemde ise diyabet ve yaygın vücut enfeksiyonu geliştiği gösterildi" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Birkan İlhan "Bu sonuçlar Covid-19 geçiren yaşlı bireylerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerektiğini gösteriyor" dedi.

Doç. Dr. Birkan İlhan Kovid-19'un kronik hastalıkları alevlendirebileceğinin, akciğer atardamarında kan basıncı artışı ve kanser riskini artırabileceğinin veya mevcut kanserin ilerlemesini hızlandırabileceğinin öngörüldüğünü de hatırlattı.

Etiketler : 60 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT Doç. Dr. Birkan İlhan Kovid-19 KOAH
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