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19 Mayıs 2023 Cuma 12:52:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 12:52:00

60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak.

6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, 21 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

Etiketler : defne devlet hastanesi hatay recep tayyip erdoğan fahrettin koca hizmet
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