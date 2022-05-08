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08 Mayıs 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 07:30:00

6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor

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Zararlı yiyecekler ve alışkanlıkların kalp krizi yaşını düşürdüğünü söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, "20 yaş üstü gençler düzenli kalp taraması yaptırmalı" dedi.

Zararlı yiyecekler ve alışkanlıkların kalp krizi yaşını düşürdüğünü söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, "20 yaş üstü gençler düzenli kalp taraması yaptırmalı" dedi. Dr. Karabacak, günde 6 saatten daha az ve kalitesiz uykunun da kalp hastalıklarına zemin hazırladığını belirtti. Dr. Karabacak, "Özellikle gece uykusuna değinmek istiyorum. Bu kardiyoloji alanında yeni bir konu. Günde 6 saatten daha az uyumak ve kalitesiz uyumak kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Düzenli ve yeterli gece uykusuyla kalp hastalıklarından korunabiliriz. Tabi kalp hastalıklarına zemin hazırlayan başka faktörler de var. Bunlar da sigara içmek, hareketsiz yaşamak, hazır gıda ağırlıklı beslenmek diye sayılabilir" diye konuştu.

Etiketler : 6 saatten az uyku Dr. Ahmet Karabacak kalp krizi
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