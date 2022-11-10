50 yaşla birlikte prostat riskine dikkat

Toplumda 50 yaşına giren her 3 erkekten birinde iyi huylu prostat büyümesi görüldüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Bülent Erkurt, "Belirtiler arasında uykudan uyandıran idrara çıkma isteği, idrarda sızlama, tuvalete zor yetişme gibi durumlar görülebilir. İyi huylu prostat büyümesinde günümüzün en etkin ve en kalıcı yöntemi Holep'tir. Bu yöntemin en büyük avantajı tekrarlama riskinin düşük, idrar kaçırma gibi yan etkilerinin az olmasıdır" dedi.

