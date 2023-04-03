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03 Nisan 2023 Pazartesi 07:13:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 07:13:00

50 yaş sonrası kemik ölçümü şart

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Aşcı, 50 yaş üzerindeki kadınlarda kemik erimesine bağlı kırık görülme ihtimalinin yüzde 40 olduğuna dikkat çekerek, "sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz"in kemikleri koruduğunu söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Aşcı, 50 yaş üzerindeki kadınlarda kemik erimesine bağlı kırık görülme ihtimalinin yüzde 40 olduğuna dikkat çekerek, "sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz"in kemikleri koruduğunu söyledi. Doç. Dr. Aşçı, hastalığın sinsi bir yönü olduğunu da ifade ederek, 50 yaş üstü kadınlara kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmalarını tavsiye etti. Osteoporozun, kemiklerin hücresel düzeyde zayıflamasına sebep olup kemik kalitesini bozarak, kemikleri daha kırılgan hale getirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Aşcı, kırılgan hale gelen kemiklerin basit düşmelerde bile ciddi, büyük kemik kırıkları ile sonuçlandığını ifade etti.

Etiketler : 50 yaş sonrası kemik ölçümü şart Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Aşcı

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