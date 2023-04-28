5 yaş altı çocuklarda dadı dirseğine dikkat

Çocukların kollarının ani çekilmesi sonucu dadı dirseği hastalığının oluşabileceğine dikkati çeken Op. Dr. Merdan Artuç "Dadı dirseği genellikle erken çocukluk çağında yani 1 ile 4 yaşlarındaki çocuklarda sık görülür. 5 yaş ve sonrasında dirsekteki eklem yapılarının güçlenmesi sonucu nadir görülür. Uzun süre tedavi edilmezse ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi kalıcı sakatlıklar oluşabilir ve hasta ameliyatsız tedavi edilme şansını kaybedebilir" dedi. Artuç şunları dile getirdi: "Tanı, önce hastanın hikâyesi sonra da fizik muayenenin bulguları ile konulur. Tanı koyulduktan sonra basit kapalı manipülasyon ile tedavi edilir. Manipülasyondan hemen sonra hastanın ağrısının geçtiği, dirseği rahat hareket ettirmeye başladığı görülür. Eski çıkıklar ve kapalı manipülasyon ile düzelmeyen çok nadir durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. İlk tedavi sonrasında alçı, atele gerek yoktur. 3 yaş altı çocuklarda tekrar kolunun çekilmesi, zorlanması sonucu tekrarlanabilir. Tekrar olduğunda atel yapılabilir."