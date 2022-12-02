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02 Aralık 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 07:30:00

5 saatten az uyumak kronik hastalıkları tetikler

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İngiltere'de yapılan çalışmada 50 yaşında kronik hastalığı bulunmayan 8 bin kamu çalışanının 25 yıl boyunca uyku düzenleri takip edildi.

İngiltere'de yapılan çalışmada 50 yaşında kronik hastalığı bulunmayan 8 bin kamu çalışanının 25 yıl boyunca uyku düzenleri takip edildi. Çalışma süresince uzmanlar, katılımcılardan 4 ila 5 yılda bir ne kadar uyuduklarını bildirmelerini talep etti. Araştırmanın sonuçlarına göre, günde 5 saat ya da daha az uyuyanların kronik hastalıklara yakalanma riskinin en az 7 saat uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya göre, günde 5 saatten daha az uyuyanların 70 yaşına geldiklerinde ise kronik rahatsızlıklara yakalanma riski yüzde 40'a yükseliyor.

Araştırma süresince görülen kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, koroner kalp hastalığı, felç, kalp yetmezliği, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), kronik böbrek hastalığı, karaciğer hastalıkları, depresyon, demans, akıl hastalıkları, parkinson ve artrit rahatsızlıklarının yer aldığı belirtildi.

Etiketler : 5 saatten az uyumak 50 yaşında kronik hastalığı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kronik hastalıkları tetikler
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