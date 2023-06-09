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09 Haziran 2023 Cuma 07:35:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 07:35:00

5 günde 4 kilo verdiren detoks

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Sabahları aç karnına içeceğiniz limonlu kür ve gün içerisinde dikkat edeceğiniz birkaç beslenme tüyosu ile beş günde 4 kilo vermek mümkün. Verdiğiniz kiloların kalıcı olması için de yapmanız gereken bol bol su içmek.

Sabahları aç karnına içeceğiniz limonlu kür ve gün içerisinde dikkat edeceğiniz birkaç beslenme tüyosu ile beş günde 4 kilo vermek mümkün. Verdiğiniz kiloların kalıcı olması için de yapmanız gereken bol bol su içmek.

Yaz ayları geliyor ve özellikle kadınlarda telaşlı bir endişe hüküm sürüyor: "Bu kilolar ne olacak?" Şimdiye kadar bildiğiniz tüm ezberleri unutun. Sadece sistemli ve pratik bir yöntemle kış aylarında alınan kiloları kolaylıkla verebilmek mümkün. Uzman Diyetisyen Derya Binici, "Beden yapımızı keşfedip, hangi gıdaların vücudumuza ve ruhumuza iyi geldiğini bilip bir de üzerine akşam saat 17.30'dan sonra katı gıda tüketmeyip bol su içtikten sonra aynadaki yansımanıza kendiniz bile inanamayacaksınız" dedi. Uzman Diyetisyen Derya Binici, limonlu zencefilli kür ve verdiği diğer tüyolarla fazla kilolarından kısa sürede kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Uzman Diyetisyen Derya Binici, Kış boyunca aldığımız 4 kiloyu vermek için korkmayın, vereceğim detoksla 5 günde fazlalıklarınızdan hemen kurtulacaksınız" diye konuştu.

SABAH KALKAR KALKMAZ

Uyandığınızda bir bardak limon kürü içilecek

SABAH saat 10.00

* Kefir+ 1 tatlı kaşığı chia tohumu+ 10 badem +1 kayısı

ARA ÖĞÜN Saat 15.00

*1 kase dereotlu cacık + 2 ceviz

AKŞAM Saat 17.30-18.00

*120 gr et /tavuk/köfte

*salata

*yoğurt

*1 dilim tam buğday ekmeği

YATMADAN ÖNCE

Bir bardak limon kürü içilecek

SABAH KALKAR KALKMAZ

Uyandığınızda bir bardak limon kürü içilecek

Sabah saat 10.00

* 2 yumurta

* 1 dilim peynir

* 5 zeytin

* dereotu maydanoz, kapya biber, salatalık

* 1 dilim tam buğday ekmeği

ARAÖĞÜN saat 15.00

* 1 bardak kefir+1 tatlı kaşığı chia tohumu

AKŞAM saat 17.30-18.00

* Fırın sebze (patates havuç hariç istediğin sebzeler kabak yoğunlukta küçük küçük doğranıp bir kaşık yağ, pul biber, karabiber, tuz ile harmanlanıp fırınlanır) Üzerine sarımsaklı yoğurt eklenilecek

YATMADAN ÖNCE

Bir bardak limon kürü içilecek

Limon Kürü Hazırlanışı

*4 adet limon

*2 yemek kaşığı taze zencefil

*2 yemek kaşığı biberiye

*10 bardak su

Suyu kaynatalım limonları kabuklarıyla ekleyip 30 dakika kısık ateşte kaynatalım ve kapatalım. Üzerine kalanları ekleyip 3 saat demledikten sonra süzelim dolaba kaldıralım. Kürü her tükettiğimizde oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim.

BUNLARA DİKKAT:

* Gün içinde en az 3 litre su içilecek

* Her sabah her akşam oda sıcaklığında bir bardak kür tüketilecek.

*Her gün 30 dakika yürüyüş yapılacak

* Gün içinde en fazla 2 kahve ya da çay tüketilecek.

Etiketler : limonlu kür limonları kabukları Limon Kürü Hazırlanışı
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