5 dakikadan uzun göğüs ağrısı kalp krizi belirtisi

Uzman Kardiyolog Dr. Çağdaş Arslan, kalp krizinin en önemli göstergesinin göğüs kafesinin ortasında 5 dakikadan uzun süren baskı tarzındaki göğüs ağrısı olduğunu söyledi. Nefes darlığının da yine kalp krizinin ilk belirtisi olabileceğinin altını çizen Dr. Arslan bu nefes darlığının ağrıdan önce olabileceği gibi, ağrı başladıktan sonra gelişebileceğini ve bunların dışında terleme, bulantı, kusma, baş dönmesi ile bayılma gözlenebileceğini söyledi.

