45 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi yaptırmalı

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, kolon kanserinin, tedavisi mümkün olan ve önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, 45 yaşın üzerindeki herkesin, mutlaka kolonoskopi yaptırması gerektiğini söylüyor. Atamer "Ailesinde, özellikle birinci derece akrabalarında kolon kanseri olan kişiler, akrabalarının kolon kanserine yakalandığı yaşın 10 yıl gerisinden başlayarak düzenli kolonoskopi yapılması gerekir" uyarısında bulundu ve kolon kanserinin genetik etkenlerin yanında beslenme ve hayat tarzı alışkanlıklarına bağlı olarak da oluşabileceğine dikkat çekti.