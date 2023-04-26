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26 Nisan 2023 Çarşamba 07:24:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 07:24:00

45 yaş sonrası kolonoskopi şart

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Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, 45 yaş üzeri insanlara kolon kanseri uyarısında bulundu. Kolonoskopinin, kalın bağırsakların ucunda kamera olan bir hortum vasıtasıyla görerek inceledikleri bir yöntem

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, 45 yaş üzeri insanlara kolon kanseri uyarısında bulundu. Kolonoskopinin, kalın bağırsakların ucunda kamera olan bir hortum vasıtasıyla görerek inceledikleri bir yöntem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tunç, kolonoskopi işleminin kalın bağırsak hastalıklarının tümünde en ileri tanı yöntemi olduğunu kaydetti. "Bu tanı yöntemi de direkt gözlerimizle gördüğümüz için hastalığın ne olduğunu, nasıl olduğunu kendimiz bizzat görüp, tespit edip tanıyı koyabiliyoruz" diyen Dr. Tunç, "Gerektiğinde oradan biyopsi alabilmekteyiz. Bunun yanında bazı hastalıkların tedavisini de kolonoskopi ile sağlayabilmekteyiz. Bunlarda kanamaların tedavilerini kolonoskopi sırasında yapabiliyoruz. Bunun yanında polip dediğimiz kanser sebebi olabilen kitlelerin veya lezyonların kolonoskopik yöntemle ameliyatsız bir şekilde çıkarabiliyoruz. Onun dışında tümürler darlığa yol açmışsa o darlıklara stent yerleştirebiliyoruz. Birçok iltihabi hastalıkların teşhis ve tedavisini bu yöntemle yapabilmekteyiz" dedi.

Etiketler : 45 yaş Doç. Dr. Nurettin Tunç Kolonoskopi
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