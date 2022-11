45 yaş sonrası her yıl mamografi çektirilmeli

Uzmanlar "40 yaş sonrasında mutlaka yılda bir kez doktor muayenesi yaptırılmalıdır. 45 yaş sonrasında ise her yıl mamografi çektirilmelidir" diyor. Erken tanı için kadınların 20 yaşından itibaren her ay kendi kendine düzenli meme muayenesi yapmalarını ve 20-40 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi yaptırmalarının önerildiğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Necati Özen, "40 yaş sonrasında ise mutlaka yılda bir kez doktor muayenesi yaptırılmalıdır. Meme kanseri taraması için günümüzde halen tanıda altın standart olarak kadınların 35-40 yaş arasında en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. İlk mamografi ve aynı dönemde yapılan meme muayenesi 40-45 yaş arası takibin nasıl yapılacağını da belirler. 45 yaş sonrasında ise her yıl mamografi çektirilmelidir. Gerekli durumlarda meme ultrasonografisi ve meme emarı (MR) da tanı ve takip için kullanılan diğer radyolojik tetkiklerdir" diye konuştu.