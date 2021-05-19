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19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:54:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:54:00

40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."

Etiketler : milli eğitim bakanı ziya selçuk öğretmen koronavirüs aşı
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