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31 Ekim 2021 Pazar 19:34:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 19:40:00

31 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı: Vaka sayısı 23 bin 948

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son dakika verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son dakika verilerini paylaştı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı.

201 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu.

Etiketler : koronavirüs tablosu 31 ekim koronavirüs tablosu sağlık bakanı fahrettin koca salgın sağlık haberleri
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