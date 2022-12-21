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21 Aralık 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 08:30:00

30 ile 50 yaş arası kadınlar haşimatoya dikkat

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Uzmanlar 30 ila 50 yaş arası kadınların haşimato hastalığına karşı risk altında olduğunu söyledi.

Uzmanlar 30 ila 50 yaş arası kadınların haşimato hastalığına karşı risk altında olduğunu söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, "Haşimato, bir otoimmum tiroit hastalığı, yani bağışıklık sistemimizin tiroit bezine saldırmasıdır. Tiroit bezinde bir harabiyet oluşturması, buna bağlı olarak da tiroit hormon eksikliği, tiroit kanseri ve lenfoma riskini arttırarak ilerleyen önemli bir hastalıktır. Birçok hasta haşimato olduğunun farkında değil, tiroit ilacı kullanmakta hipotoloji sebebiyle, ama haşimato olduğunu bilmiyor. Haşimato olduğunu bilmediği için de aslında tedaviyi doğru almakla birlikte eksik tedavi oluyor. Dolayısıyla hastaların neden hipotiroidin olduğunu bilmesi ve hipotiroidin en sık sebebi olan haşimato hastalığına sahiplerse doğru tedaviyle tedavi edilmesi lazım" diye konuştu.

Etiketler : 30 ile 50 yaş arası Doç. Dr. Gökhan Erbağ Haşimato
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