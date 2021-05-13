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13 Mayıs 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 11:00:00

3 öğün yemek yemeye başlayın

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Ramazan Ayı'nda oruç tutanların, geç saatte yemek yeme, sahurda yiyip ardından uyuma gibi nedenlerden dolayı metabolizma düzenlerinin bozulmuş olabileceğini belirten uzmanlar, eski düzene dönerken acele edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Sedef Tamcı, "Kahvaltınız doyurucu ancak basit karbonhidratlardan fakir, avokado-zeytin-ceviz gibi sağlıklı yağlardan zengin olmalıdır. Öğle yemeğinde ise protein grubundan kırmızı et, balık, baklagiller, organik tavuk ve bol yeşillikli bir salatadan oluşabilir. Akşam yemeği ise çorba ve zeytinyağlı sebze yemekleri gibi hafif ancak doyurucu yemeklerden oluşabilir. Karabuğday ve kinoa gibi glisemik indeksi düşük olan tahıllılardan pilav yapabilirsiniz. Her yemeğinizin yanında mutlaka bol yeşillikli bir salata olmasına özen gösterin. Acıktığınızda çiğ kuruyemişlerden ceviz, badem, fındık yiyebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Yeterli Su Tüketimi Önemli

Susamayı beklemeden gün içerisinde bol miktarda su tüketilmesini öneren Tamcı, "Oruç tutarken susuzluğa iyice alışmış olabilirsiniz. Bu yüzden ilk etapta susadığınızı belki de fark etmeyeceksiniz. Özellikle yaz aylarında havalarında iyice ısınmasıyla sıvı ihtiyacımız artar. Günde ortalama 2,5-3 litre su içmeye özen göstermeliyiz. Yemeklerle beraber su içmek sindirim enzimlerini seyreltir ayrıca mide hacminizi genişletir. Bu yüzden suyu genellikle yemekten önce ya da yemekten en az yarım saat sonra içmeye başlayın. Bu sene daha farklı bir bayram geçireceğiz belki de. Akraba ziyaretleri olmadan, büyüklerimizi görmeden geçecek. Ancak yine de biri gelirse diye bir şeyler hazırlanacaktır. Bu bayramda şerbetli tatlılar yerine alternatif olacak sağlıklı tarifler deneyebilirsiniz. Örneğin evde kendiniz hazırlayacağınız sağlıklı dondurma çeşitleri, ikramlık şeker yerine hurma topları ya da incir topları hazırlanabilir. " dedi.

Düzenli Uyku Şart

Uyku alışkanlığının düzene sokulması gerektiğini belirten Tamcı, "Uyku; düzenli bir metabolizmanın temel taşıdır. Hormonlarımızın düzenli salınımı için kaliteli uyku çok önemlidir. Özellikle çok geç saatlere kadar uyanık kalmak sürekli yorgun hissetmenize neden olur. Ayrıca sürekli bir şeyler atıştırma ihtiyacı duyarsınız. Oruç tutarken uyku düzeniniz bozulmuş olabilir ve bunu toparlamak zaman alabilir. Ancak ilk zamanlar saatinizi kurarak erken uyanmaya çalışın. Kısa sürede eski düzenli döngünüze geri döneceksinizdir." diye konuştu.

Etiketler : ramazan oruç yemek sağlıklı beslenme diyetisyen sedef tamcı
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