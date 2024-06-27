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3 haftayı geçen öksürük tehlikeli
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27 Haziran 2024 Perşembe 21:33:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 21:33:00

3 haftayı geçen öksürük tehlikeli

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Uzun süren öksürük ciddi sorunların habercisi olabilir.

Uzun süren öksürüğün bazı hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, "Öksürükler genelde normal enfeksiyonlarda 3 hafta kadar sürebilir. 3 haftayı geçen ve 8 haftaya ulaşan, hatta bu süreyi de aşan öksürükler tehlikeli kabul edilmeli ve detaylı incelenmelidir. 8 haftadan uzun süren öksürükler alerji, sinüzit, reflü, astım, KOAH, bronşektazi, tüberküloz, akciğer kanseri, kalp yetmezliği gibi birçok önemli hastalığın belirtisi olabilir" dedi.

Etiketler : Prof. Dr. Sami Öztürk Hastalık öksürük
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