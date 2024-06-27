3 haftayı geçen öksürük tehlikeli
Uzun süren öksürük ciddi sorunların habercisi olabilir.
Uzun süren öksürüğün bazı hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, "Öksürükler genelde normal enfeksiyonlarda 3 hafta kadar sürebilir. 3 haftayı geçen ve 8 haftaya ulaşan, hatta bu süreyi de aşan öksürükler tehlikeli kabul edilmeli ve detaylı incelenmelidir. 8 haftadan uzun süren öksürükler alerji, sinüzit, reflü, astım, KOAH, bronşektazi, tüberküloz, akciğer kanseri, kalp yetmezliği gibi birçok önemli hastalığın belirtisi olabilir" dedi.