3 haftayı geçen öksürük tehlikeli

Uzun süren öksürüğün bazı hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, "Öksürükler genelde normal enfeksiyonlarda 3 hafta kadar sürebilir. 3 haftayı geçen ve 8 haftaya ulaşan, hatta bu süreyi de aşan öksürükler tehlikeli kabul edilmeli ve detaylı incelenmelidir. 8 haftadan uzun süren öksürükler alerji, sinüzit, reflü, astım, KOAH, bronşektazi, tüberküloz, akciğer kanseri, kalp yetmezliği gibi birçok önemli hastalığın belirtisi olabilir" dedi.