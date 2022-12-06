3 aydan küçük bebek öksürürse hemen doktora gidilmeli

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Erkman, öksürüğün çocuk polikliniğine başvurma nedenlerinin en başında geldiğine dikkat çekerek, gece uyku kalitesini bozan öksürük varsa doktora başvurulabileceğini söyledi. Dr. Erkman öksürüğe karşı bol sıvı içilmesini, özellikle yatmadan önce burnun serum fizyolojik ile temizlenmesini tavsiye etti. Bebeklerde öksürük sorununun 6 aydan daha küçük olduğu durumlarda dikkat edilmesi gerektiğinden bahseden Dr. Erkman, "Öksürük basit gibi görünebilir ihmal edilirse altından bronşit veya zatürre çıkabilir. Bu nedenle bebekleri 3 aydan küçük olan aileler, bebeklerinin öksürmeleri halinde çocuk doktoruna başvurmalıdır. Bu arada öksürüğün çocuk polikliniğine başvurulan en sık şikayet olduğu gözlemlenmektedir" dedi.

