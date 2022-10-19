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19 Ekim 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 15:30:00

150 milyon çocuk bodur kaldı

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Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve çatışmaların yarattığı etkilerin kadın ve çocukların sağlığında bozulmalara yol açtığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve çatışmaların yarattığı etkilerin kadın ve çocukların sağlığında bozulmalara yol açtığını belirtti. Yaklaşık 45 milyon çocuğun 2020'de şiddetli yetersiz beslenme geçirerek hayatını kaybetme riski yaşadığı, 149 milyon çocuğun ise sağlıklı gelişemediği için bodur kaldığı kaydedilen raporda, aynı yılda Sahra Altı Afrika'sındaki kadınların hamilelik ve doğum bağlantılı ölüm riskinin, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kadınlara kıyasla 130 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Raporda, son yıllardaki insani felaketlerin milyonlarca kadın ve çocuğun ruh sağlığını bozduğu vurgulanırken, "2021'de 89,3 milyon kişi savaş, şiddet, kovuşturma ve insan hakları ihlali gibi sebeplerden ötürü evlerini terk etti." ifadeleri kullanıldı. Raporda ifadelerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya ülkelerinin Kovid-19 salgını, çatışmalar ve iklim olayları gibi konularda eşitsizlik sorununu ele almadan hareket ettiğini vurguladı. Guterres, "Rapor, söz konusu krizlerin anne ölümlerinden eğitim kayıpları ve şiddetli yetersiz beslenmeye kadar kadın, çocuk ve ergenler üzerindeki etkilerini açıklıyor." değerlendirmesinde bulundu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise salgının başlangıcından bu yana Kovid-19'un uzun dönemli etkilerinin raporda apaçık belirtildiğini vurgulayarak, kadın ve çocukların sağlıklı bir hayat yaşama imkanının azaldığına dikkati çekti. Dünyanın salgından kurtulmak üzere olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "Küresel toparlanmayı sağlamak ve sürdürmek için kadın, çocuk ve genç insanların sağlığını korumak esastır." dedi.

Etiketler : SALGIN VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZÜNDEN cocuk bodur
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