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23 Ocak 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 08:00:00

15 günden uzun süren depresif durum ciddiye alınmalı

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Depresyonda dünya genelinde ciddi bir artış olduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Psikiyatrik hastalıklardan örneğin şizofreni görülme oranı Japonya, Türkiye, Amerika'da her yerde aynı olmasına rağmen depresyonda öyle değildir.

Depresyonda dünya genelinde ciddi bir artış olduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Psikiyatrik hastalıklardan örneğin şizofreni görülme oranı Japonya, Türkiye, Amerika'da her yerde aynı olmasına rağmen depresyonda öyle değildir. Depresyonun toplumlarda görülme sıklığının değişebilen özelliği var. Depresyonun çok alt grupları da var. Klinik olarak rastladığımız majör depresyon olarak bilinen klinik depresyonda bütün toplumlarda karşılaşılma oranı yüzde 17 civarında. Yani yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişiyor. Uzamış depresyon ve depresyona yakalanma riski küresel bir artış gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : 15 gün Prof. Dr. Nevzat Tarhan Psikiyatrik hastalıklar
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