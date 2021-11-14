14 Kasım 2021 Pazar 19:36:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 19:38:00
14 Kasım 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Kasım 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. İşte Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.