12-15 yaş grubuna aşı onayı

Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı belirtildi.

Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta KOVID-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.