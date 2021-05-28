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28 Mayıs 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 19:00:00

12-15 yaş grubuna aşı onayı

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Avrupa İlaç Ajansı'ndan çocuklar için aşı kararı verdi. Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceği belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşındakiler ve daha büyüklere yapılabilen aşının etkisinin 12-15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişide araştırıldığı belirtildi.

Araştırma sonucunda aşının bu yaş grubundaki çocuklarda etkili olduğu, hastalığa karşı koruma sağladığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre, aşının yapıldığı 1005 çocukta KOVID-19 hastalığı görülmedi, placebo aşı yapılan 978 çocuktan 16'sı hastalığa yakalandı.

Etiketler : Avrupa Pfizer/BioNTech aşısı kovid19
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