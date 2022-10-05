100 doğumdan 1'inde kalp hastalığı görülüyor

Anne karnındaki bebeğin kalp sağlığının tespit edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Cihan Çetin, "Anne karnındaki bebekte doğumsal kalp hastalığı saptanması durumunda aileye verilecek danışmanlık ve sosyal destek önem arz ediyor" dedi. Doç. Dr. Cihan Çetin, her 1000 canlı doğumda 6 ila 12 arası bebekte doğumsal kalp hastalığı (DKH) saptandığını söyledi. Doğumsal kalp hastalıklarının anne karnında tanısı ve yönetiminin çok önemli olduğunun altını çizen eden Doç. Dr. Çetin, bebek ölümlerinin önemli bir kısmının sebebinin doğumsal kalp hastalıkları olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çetin, "Doğumsal anomaliye bağlı bebek ölümlerinin ise yüzde 30-50 oranında en sık sebebi doğumsal kalp hastalığıdır. Tüm doğumların yaklaşık yüzde 1'inde doğumsal kalp anomalileri saptanmaktadır" diye konuştu.