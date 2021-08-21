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21 Ağustos 2021 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 07:00:00

10 dakikadan uzun duş cildi kurutur

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Ciltte gerilme hissi, kepeklenme, pul pul soyulma, çatlaklar, kaşıntı... Siz de bu sorunlardan yakınıyorsanız, cildiniz kurumuş olabilir!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, "Güneşin kurutucu etkisinden korunabilmek için dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu ürünü cildinize sürün. Ayrıca kremi her 2-3 saatte bir tekrar etmeye özen gösterin" dedi. Dr. Serpil Pırmıt, "Denizden veya havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş alın ki tuzlu veya klorlu su cilt yüzeyinde kalarak kuruluğa neden olmasın. Cildin nemini kaybetmemesi için banyo ve duş süresini 10 dakika, hatta daha kısa tutmayı alışkanlık haline getirin. Yine aynı nedenle sıcak değil, ılık suyla yıkanın. Ayrıca günde bir defadan fazla banyo yapmamanız da cilt sağlığınızı korumak açısından önem taşıyor" diye konuştu. Pırmıt, "Duş alırken sert ve kurutucu etkiye sahip temizleyici ürünler yerine, nemlendirici içerikli sabun ve jelleri tercih edin" diye de ekledi.

Etiketler : güneş koruyucu duş kepeklenme çatlak kaşıntı cilt sağlık haberleri
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