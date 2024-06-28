Katıldığı bir programda yumurtanın faydalarını anlatan ünlü doktor Canan Karatay, kilo verme hedefi olan kişilerin de yumurta ile zayıflayabileceğini ifade etti. Canan Karatay açıklamasında sağlıklı yaşamın sırrının günde 10 yumurta tüketmeye bağlı olduğunu da belirtti. Fakat kastedilen yumurtanın köy yumurtası olduğunun altını çizmekte yarar var.

Yumurtanın düşük kalori barındırdığını ve tüketildiğinde bünyenin ihtiyaç duyabileceği bütün mineral ve vitaminleri karşıladığını belirten Canan Karatay ayrıca metabolizmayı hızlandıran ve organların işlevselliğini arttıran etkisine dikkat çekti. Canan Karatay açıklamalarının devamında yumurtayla 1 haftada 7 kilo verdirebileceğine ilişkin dikkat çeken açıklaması zayıflamak isteyen pek çok insanın ilgisini çekti.

CANAN KARATAY'DAN KÖY YUMURTASI ÖNERİSİ

Canan Karatay'ın yumurtaya yaptığı atfın en önemli nedeni hiç şüphesiz yumurtanın tok tuttuğu gerçeği. Bunun yanı sıra göz hastalıklarına ve kalp sağlığına da iyi geldiği bilinen yumurtanın tüketildiği durumda şu değişimler gözlemleniyor:

Mide ve bağırsaklarda gözlemlenen fonksiyonel değişimlerle birlikte kabızlık sorunu ciddi oranda azalır.

Ağız kokusunu arttırma ihtimali nedeniyle taze nane tüketilmesi tavsiye edilir.

Tuvalete ihtiyacı süresinde değişiklikler yaşanabilir. Vücuttaki atıkların dışarıya atılması nedeniyle ilk 3 gün kokulu tuvalet gözlemlenir.

Yorgunluk veya uykusuzluk gibi sorunların çözümüne yardımcı olur

Sakinleşmeye yardımcı olur.

Muhtemel mevsimsel hastalık riskini azaltır

1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN YUMURTA DİYETİ

Canan Karatay'ın önerdiği diyet hem kilo verme hem de sağlıklı yaşamın idamesi noktasında oldukça elzem. Nitekim Canan Karatay'ın dikkat çektiği bu diyetle, başı belaya sokan kilolardan kurtulmak mümkün olabilir. İşte Canan Karatay'ın diyet uygulaması...

Sabah: Sahanda kırılmış 2 adet yumurta ve yarım demet limon sıkılmış tere otu veya maydanoz tüketilebilir.

Ara Öğün: 2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem ve 1 adet haşlanmış yumurta.

Öğle: 2 adet yumurtadan yapılmış menemen ve portakal suyu.

Ara Öğün: 2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem ve 1 adet haşlanmış yumurta.

Ek Ara Öğün: Sadece 1 adet haşlanmış yumurta.

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta ufak ufak kesilir. Üzerine süzme yoğurt dökülür. Akabinde baharat eklenir ve yanında da şekersiz çay veya filtre kahve tüketilir.

Yatmadan Önce: 1 adet salatalık ve 1 adet haşlanmış yumurta.

Ayrıca bir hafta boyunca yumurta miktarı sabit tutulur. Ek olarak kuruyemiş ve yeşillik tüketilir. Bol su tüketmek de unutulmamalı.