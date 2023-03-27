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27 Mart 2023 Pazartesi 10:02:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 10:02:00

Uyku saatinizi yeniden düzenleyin

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Uyku düzenimiz sahurla birlikte değişti.

Gece saatlerinde sahur için bölünen uyku, metabolizma dahil vücut fonksiyonlarını etkiliyor. Prof. Dr. Vural Fidan, "Sahurdan sonra uyuyup tekrar kalkıldığında bütün ritim bozulur. Toplam uyku süresinin kısalması ise bedenen ve zihnen dinlenmemize engel olur. Bu da genellikle 10. gün sonunda etkisini göstermeye başlar. Daha hafif yemek yenilmeli, iftardan sonra ve uyumadan önce en az 1 saat dinlenilmesi gereklidir. Ramazan'da normal uyku saatinden 1 ya da 1.5 saat önce yatılması etkiyi azaltır" dedi.

Etiketler : sahur uyku gece

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