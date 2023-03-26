Sabır, şükür, tövbe ve tefekkür vakti

Ramazan, kendimizi sorguladığımız, olumsuzluklara son verdiğimiz iyilik ve güzelliklere başlangıç noktası yapabildiğimiz bir aydır. Kendimizi revize ettiğimiz bir aydır. Deyim yerindeyse, yeniden doğmamız gereken bir aydır. Ve bu bir eğitimdir. Ramazan ve oruç gerçekten sabır, merhamet, nimetlerin kadrini kıymetini bilme ayıdır. Ramazan taattir, hayır ve hasenattır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, Ramazan ayının ilk gecesi olunca, bir melek şöyle seslenir: "Ey iyilik isteyen! İbadete ve kulluğa gel! Ey kötülük isteyen! Günahlarından vazgeç." Ramazan, oruç ile anlam bulur. Oruçlarımız her şeyden önce bir sabır, irade ve merhamet eğitimidir. Bizi iştah ve hevesin, gayri meşru istek ve arzuların esiri olmaktan koruyan birer kalkandır. "Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı." âyeti, orucun gayesinin her türlü kötülükten ve günahtan uzak durmak olduğuna işaret eder. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurur: "Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya söverse, 'Ben oruçluyum!' desin."

İNSAN OLMANIN BİLİNCİ

Ramazan, hayat kitabımız Kur'ân'ın indirilmeye başlandığı aydır. Peygamberimizin ifadesiyle, "Sözlerin en doğrusu, Allah'ın kelâmı; hâl ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hâl ve tavrıdır." Kur'ân-ı Kerîm kıyamete kadar her çağda ve her coğrafyada insanlara en doğru yolu gösteren rehberdir. Kur'ân ruhlara şifa, kalplere rahmettir. Kur'ân, bize Rabbimizi tanıtır, sorumluluğumuzu bildirir, ahireti hatırlatır, insan olmanın anlamını ve yaşamın sırlarını öğretir.

NİMETİN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ

Ramazan kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Geçici olarak yeme-içmeden uzak kaldığımızda, yoksulun halini anlar, nimetlerin önemini kavrar ve Allah'a hakkıyla şükretmemiz gerektiğinin farkına varırız. Ramazan aynı zamanda kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatıdır. Ramazan sayesinde hayırlı işlerde yarışır, iyiliğe yatırım yapar, kötü sözden ve amelden uzak dururu z. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı gönülden hissederiz. Aramızdaki sevgi ve saygı bağları güçlenir. Bu ayda yapılan ibadetlerin, iyiliklerin, hayırların sevapları ve mükâfatları diğer aylara nazaran daha fazladır.