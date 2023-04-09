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09 Nisan 2023 Pazar 09:47:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 09:47:00

Namaz sureleri aslıyla okunmalı

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Namaz surelerin Türkçe okunması konusunda Diyanet, ‘caiz değildir' açıklamasında bulunmuştur.

Kuran evrenseldir. Ancak Kur'an-ı Kerim, yalnız Türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. Eski tefsirlerin ışığı altında verilen manalara da tercüme değil, meal demek uygundur. Kur'anın yalnız manasını ifade eden sözleri, Kur'an hükmünde tutmak, namazda okumak caiz olmaz. Hiçbir tercüme, aslının yerini tutamaz. Bu nedenle özellikle namaz surelerin Türkçe okunması konusunda Diyanet, 'caiz değildir' açıklamasında bulunmuştur. Kur'an'la meal arasında çok fark vardır. Kur'an'ı kendi dilinden yani Arapça okunması daha uygundur. Zira Kur'an da bir insan kadar insanı anlar, dinler ve insanla konuşur gibi özellikleri vardır. Namazda ise hiç meal veya tercüme okunmaz. Bu konuda Hz. Muhammed, "Fâtihasız namaz olmaz" ve "Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız!" buyurmuştur.

Etiketler : namaz sureleri diyanet kuranı kerim

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