İnsana yol gösteren kitap indirildi

İnsan Allah'ın en önemli muhatabı ve eşref-i mahlûkattır ve buna yol gösterici rehber olan âlemlere rahmet olarak yaratılıp gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v) ve onun elindeki talimatlar, açıklamalar ve bizzat Allah'ın buyruklarından oluşan ilahi mesaj Kur'an-ı Kerim indirilmeye karar verilmiştir. İkincisi bu geceye öyle bir özellik yüklenmiştir ki, daha önce hiçbir geceye yüklenmemiş ve hiçbir peygamberin ümmetine verilmemiştir. O da içerisinde Ramazan ve Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan yani ortalama insan olan 83 yıldan daha hayırlı olmasıdır. Meleklerin ve ruhların insanların içine inip mescitlerine karışıp yollara sokaklara dağılıp sabah güneş doğana kadar, kalbi imanlı ve dili dualı Allah için gayret gösterip bir şeyler yapmaya çalışan bir insan bulmak için herkese, "selam" vererek sokulmaları ve meleklerle insanların birlikte sabaha ulaşmalarıdır. Kadir Gecesi'nde okunacak her dua her surenin ayrı bir hikmeti ve hayrı, o gün içerisinde tutulacak orucun, kılınacak namazın ve verilecek zekatın apayrı bir yeri vardır.