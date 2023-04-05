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05 Nisan 2023 Çarşamba 17:07:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 17:07:00

Hem Kur'an, hem okur-yazarlık

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Iğdır'da hayata geçirilen “Elif-Ba'dan Alfabe'ye Projesi” ile kadınlar hem Kur'an öğreniyor hem de okuryazar oluyor.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğindeki proje kapsamında, gençlik merkezleri ile köy ve mahallelerdeki camiler kadınlar için tahsis edildi. Burada açılan Kur'an kursuna katılan kadınlar için de ayrıca okuma yazma kursları eklendi. 6 aylık ilk dönem kursundan faydalanan 270 kadın, hem Kur'an-ı Kerim'i öğrendi hem de okuma yazmayı öğrenerek okuryazar oldu. Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Ölmez, "Biz de bütün Kur'an kurslarında okuma yazma kursları açtık. Kadınlarımız, günlük hayatlarında çok büyük zorluklar yaşadıklarını söylüyorlar. Kadınlarımız, zorluklar yaşamamak adına okuma yazma öğrenmek için açtığımız kursa yoğun ilgi gösterdi" dedi. Ölmez, "270 kadınımız mezun oldu. Yaklaşık 100 kadınımız daha kurslarımıza katılıyor" dedi.

Etiketler : ığdır kuran okur yazarlık

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