Bire bin kazandıran hazine: Teravih

Af ve mağfiretin coştuğu, biz Müslümanların adeta kurtuluşu için bir can simidi olan Ramazan'ın müstesna bir ibadeti teravihi yeniden keşfetmek ve tavizsiz olarak uygulamak zorundayız. Teravih, haşir meydanında hesap görülürken terazimizin sevap kefesini ağırlaştıracak muhteşem bir ibadettir. Sevgili Efendimiz (s.a.v.), "Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır" buyurur. Teravih, Peygamber Efendimiz tarafından kılınmış ve hükmü "sünnet" olan bir namazdır. Teravih namazı Peygamber Efendimiz'in Ramazan'ın girdiği akşam itibarıyla bayram arifesine kadar yatsı namazıyla kılınan bir namazdır.

HUZURA ERMEK İÇİN...

Teravih, rahatlamak, dinlendirmek anlamı taşımaktadır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle 20 rekat olarak kılınmıştır. Pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınır. Nitekim Abdurrahman b. Avf'ın naklettiği bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s): "Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur" buyurmaktadır. Teravihi, "nasıl olsa sünnet" düşüncesiyle asla hafife almamak gerekir. Hatta her zamanda ve her şartta tavizsiz bir tavrımız olmalı. Ramazan'da cemaat halinde coşku ile kılınan teravih namazları, kadını-erkeği, genci-yaşlısı ile müminlerin vahdet ve dayanışma ruhunu pekiştirir; böylece onların namazla dirilişlerine vesile olur.

SİLİKON VADİSİ'NDE İFTAR

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, Silikon Vadisi Diyanet Merkezi tarafından düzenlenen iftar programı için bir araya geldi. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar birlikte orucunu açtı.