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26 Mart 2023 Pazar 14:17:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 14:17:00

11 ayın sultanı için 11 bağışıklık güçlendiren besin

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11 ayın sultanı Ramazan'da 11 besin ile bağışıklığınızı güçlü tutabilirsiniz.

Ramazan'da 11 besin ile bağışıklığınızı güçlü tutabilirsiniz. Ceviz, vücut saatini düzenlemeye yardımcı olur. Kalp ve beyin sağlığı için beslenmenizde cevize yer verin. Badem, kuru erik, kuru sayısı, yulaf, zeytin, fındık, yumurta, tam buğday ekmeği enerji verir ve uzun süre tokluk sağlar. Kefir, protein içeriği sayesinde tokluk sağlayan bu içecek adeta gençlik iksiri niteliğindedir. Tahin, metabolizmayı hızlandırarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Taze meyve üzerine tahin ekleyerek iftar sonrası besleyici bir tatlı alternatifi oluşturabilir.

Etiketler : ramazan besin beslenme

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