Ramazan'da 11 besin ile bağışıklığınızı güçlü tutabilirsiniz. Ceviz, vücut saatini düzenlemeye yardımcı olur. Kalp ve beyin sağlığı için beslenmenizde cevize yer verin. Badem, kuru erik, kuru sayısı, yulaf, zeytin, fındık, yumurta, tam buğday ekmeği enerji verir ve uzun süre tokluk sağlar. Kefir, protein içeriği sayesinde tokluk sağlayan bu içecek adeta gençlik iksiri niteliğindedir. Tahin, metabolizmayı hızlandırarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Taze meyve üzerine tahin ekleyerek iftar sonrası besleyici bir tatlı alternatifi oluşturabilir.