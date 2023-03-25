VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremlerden etkilenen Gölbaşı ve Besni'deki sanayi tesislerini ziyaret etti
Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin soruşturma talebi
Yazıcıoğlu'nu ölümünün 14. yılında yad etti
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu
Teniste Avrupa'nın en fazla gelişen ülkesi ödülü Türkiye'ye verildi
Kızılay sahurda da iş başında
25 Mart 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 17:15:00

Togg, Samsun'da mobil deneyim merkezi açtı

Kaynak: AA

ABONE OL

Akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Samsun'da mobil deneyim merkezi açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda mobil deneyim merkezi açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturdu.

Samsun'da 1,5 ay açık kalacak mobil deneyim merkezinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak.

Togg'un Samsun'dan sonra Karadeniz Bölgesi'nin diğer ilerinde de deneyim merkezleri açmaya devam edeceği öğrenildi.

Deneyim merkezine 7'den 77'e tüm Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Togg'un T10X'i serisini inceleyenler, otomobilin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : togg t10x samsun mobil deneyim merkezi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX