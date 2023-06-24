Togg 5 yaşında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 5. yılını dolduruyor.

Son 1 yıl içerisinde hem markalaşma hem de üretim anlamında önemli adımlar atıldı.

Gelinen noktaya kronolojik olarak bakıldığında, 8 Ağustos'ta Togg'un Gemlik Teknoloji Kampüsü boyahanesinde C-SUV gövdesinde boyasız provalar başladı.

Ardından, Togg ve Bilişim Vadisi tarafından hazırlanan 850'yi aşkın girişimci arasından seçilen 47 kişiye 8 hafta boyunca yoğun teknik mentorluk hizmetinin sunulduğu Mobilite Hızlandırma Programı tamamlandı. Mobilite Hızlandırma Programı'nı başarıyla tamamlayan 10 girişimci, o tarihte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olan Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte yatırımcıların karşısına çıktı.

Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen tesiste, boya, gövde ve montaj binaları başta olmak üzere üretim birimlerindeki çalışmalar tamamlanarak, Teknoloji Kampüsü 18 Haziran 2022'de deneme üretimine hazır hale geldi.

Diğer yandan Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını da aldı.

Mobilite Hızlandırma Programını büyütmeye odaklanan Togg, 4 kıtada, 20 ülkede ve 39 ofiste, Silikon Vadisi'nin kalbinde 400 kurumsal partnere sahip bir yenilik platformu olan Plug and Play ile iş birliğine imza attı.

Tüm bu süreçler devam ederken, Togg, Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde ilk deneme üretimi hazırlıklarına başladı. Kampüsteki boyahanede ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.

Daha sonra Togg, ilk kez ocak ayında ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı'nı, Zorlu Center'da 20 Temmuz'da sergilemeye başladı

ATILAN ÖNEMLİ ADIMLAR



Togg, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü için ortak normlar belirleyen ve 850'nin üzerindeki dijital ekosistem paydaşlarını birbirine bağlayan TM Forum'a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı olurken, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim BlindLook ile iş birliğine imza attı.

Yapay zekâyı kullanarak kullanıcı deneyimi konusunda çözümler üreten teknoloji şirketi SMART-iX ve Türkiye'nin global yazılım şirketi Etiya ile stratejik iş ortaklığına da imza atan Togg, güney yarı kürede kış şartlarının devam ettiği Arjantin Tierra del Fuego'da gerçekleştirdiği kış testini başarıyla tamamladı.

Araç üretim süreci ve ortaklık anlaşmalarının yanı sıra elektrikli otomobil ekosisteminin kurulması için gerekli olan diğer adımlar da atılmaya devam etti.

Togg, bu kapsamda, Trugo markasıyla ilk cihazlarını 11 Ekim 2022'de Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu. Ayrıca Trugo ve Shell iş birliği kapsamında Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak, 400 Shell istasyonu öncelikli lokasyon olarak belirlendi.

Togg kullanıcı deneyimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına da devam etti. Bu kapsamda, THY, Trendyol, Migros, Turkcell gibi markalarla kesintisiz kullanıcı deneyimine yönelik adımlar atıldı.

29 EKİM'DE TÖRENLE AÇILMIŞTI



18 Temmuz 2020 tarihinde inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılırken, açılışta Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı. Ardından C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin görselleri ilk kez paylaşıldı.

Togg, ilk kez ocak ayında ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı'nı, İGA İstanbul Havalimanı'nda sergiledi.

Marka, ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak'ta düzenlenen CES'e, "Kullanıcıların Mobilite Deneyimini Yeniden Tanımlamak" başlığıyla hem dijital, hem doğayla iç içe olan bir deneyim alanıyla katıldı. Aynı zamanda dünyada bir ilk olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanı ilk kez bu etkinlikte tanıtıldı.

Sürecin devamında, Togg'un mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital platformu Trumore, App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Uygulama 40 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, aracın fiyatı konusunu da nihayet öğrenmiş oldu.

Togg,14 Mart'ta T10X'in fiyatını 953 bin TL olarak duyurdu. Ardından kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de iş birliğine imza atan Togg, böylece önemli bir soru konuya karşı da aksiyon almış oldu.

Model isminin ardından, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin adet T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci başladı.

16-27 Mart tarihleri arasında yapılan ön sipariş sürecine katılan kullanıcıların ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı liste çekiliş öncesi açıklandı. Togg sosyal medya hesaplarından ve TRT Haber'den canlı olarak yayınlanan çekiliş sonunda, 177 bin 467 kişinin katıldığı çekilişte şanslı 20 bin kullanıcı ön sipariş hakkı kazandı. 20 bin kişinin yanı sıra 20 bin kişi de yedek listede yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, ''Togg T10X İlk Teslimatı Programı'nda ilk cihazı teslim aldı. İstanbul'da Meydan AVM, Bursa Suryapı Marka AVM, Antalya Konyaaltı ile Samsun Cumhuriyet Meydanı, İstanbul Zorlu Center, Ankara Söğütözü, İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de olmak üzere, Togg mobil deneyim merkezlerini açtı.

Batarya üretim konusuna da önem veren Togg, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Siro Temel Atma Töreni'ni gerçekleştirdi.

Togg, 300'e yakın stratejik iş ortağıyla ikinci kez Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde bir araya geldi ve Togg T10X Basın Test Sürüşü ve Teknoloji Kampüsü Gezisi etkinliği düzenlendi.

İlk cihazlarını İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu'da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli'de de kurulumlarının ardından toplamda 63 ilde 153 lokasyona ulaştı. 30 Mart'ta kullanıcıların hizmetine sunulan Trugo mobil uygulamasını 27 binden fazla kişi indirirken, toplam şarj seansı sayısı da kısa sürede 2 bin 100'e ulaştı.

MAYISTA, 306 ADET T10X SATILDI



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, mayıs ayında 306 adet Togg T10X satışı gerçekleştirildi. Haziran ayına ilişkin verileri ise temmuz ayının ilk haftası açıklanacak.

Gemlik'teki tesiste günlük üretim 40 adet seviyelerinde devam ederken, temmuz ayında üretim adetlerinin 80'e yükselmesi ve daha sonra da her 3 dakikada bir araç üretilecek kapasiteye ulaşılması bekleniyor.

TÜM SİPARİŞLERİN YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR



Togg projesinde süreç, daha önce planlanan şekilde devam ediyor. Vatandaşlar da Togg'a yoğun ilgi gösteriyor.

Togg'a çekiliş sürecinde toplam 175 bin 500 başvuru gelirken, Togg gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 bin adetten 28 bine yükseltti. 28 bin T10X'in yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Togg'un gelecek yılın mayıs ayından önce yeni sipariş alması ise planlar içerisinde yer almıyor.