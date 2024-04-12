ÖTV muafiyetli aracı nasıl alacaksınız?

Engelli bireylere tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımında limit 1 milyon 591 bin TL'ye çıkınca avantaj büyük oranda yükseldi. Fiyatı neredeyse yarı yarıya düşen ÖTV muafiyetli araçların otomobil pazarındaki payı da sürekli artıyor. Sektörden gelen haberlere göre ilk üç ayda ÖTV muafiyetli satılan binek araçların payı yüzde 25-30'a kadar yükseliyor. Birçok marka ÖTV muafiyetli satışlar için özel birimler kurarken, araçların toplam satışlardaki payı da her geçen gün artıyor. İşte 15 soruda ÖTV muafiyetli araç alımı...

KİMLER YARARLANABİLİR?: Engelli sürücülerin ÖTV muafiyetli araç alabilmesi için en az B sınıfı araç ehliyetinin bulunması, engelli sağlık raporu ve sürücü sağlık raporu sahibi olması gerekiyor. Engelli yolcunun ÖTV muafiyetli araçtan yararlanabilmek için yaş sınırlaması olmaksızın 'yüzde 90 ve üzeri engelli veya malul olduğuna' dair ifadenin yer aldığı güncel bir sağlık kurulu raporu gerekiyor.

18 YAŞ ALTI ENGELLİ BİREYLER FAYDALANABİLİR Mİ?: 18 yaş altı engelli bireylerin yararlanabilmesi için 'Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)' bulunmalı. Ayrıca bu raporda 'özel koşul gereksinimi vardır-ÖKGV' ifadesi yer almalı.

KAÇ LİRAYA KADAR ARAÇLAR ALINABİLİYOR? İNDİRİM NASIL HESAPLANIYOR?: Malul ve engelli bireylerin ÖTV muafiyeti ile taşıt alımında uygulanan taban fiyat 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm vergiler dahil 1 milyon 591 bin 200 TL olarak belirlendi. Araç sınıfıyla ilgili bir sınırlandırma olmadığı gibi motor hacmi 2.8 lt ve altındaki tüm binek, SUV veya ticari araçlar alınabiliyor. ÖTV muafiyetli araçlarda indirim hesaplanırken aracın vergiler dahil fiyatı üzerinden önce yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) düşülüyor. Sonra ÖTV düşülüyor. Çıkan bedele yüzde 20 KDV eklenince fiyat çıkıyor. Anahtar teslimi fiyat ortalama yüzde 40-45 geri geliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ Mİ?: ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlar arasında yakıt tipleri açısından bir ayrım yapılmıyor. Yüzde 100 elektrikli veya hibrit almak mümkün. Ancak yüzde 100 elektrikli modellerde fiyat limitine girenlerde ÖTV oranı yüzde 10 olduğu için önemli bir avantaj bulunmadığından tercih edilmiyor.

RAPORA DİKKAT!

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINIYOR?: Birey veya vasisi, başvuru dilekçesi ile rapor vermeye yetkili olan tam teşekküllü devlet hastanesine başvuruyor. Rapor 'sürekli' veya 'süreli' olarak düzenlenir. Hem süreli hem de sürekli raporlarda geçerlilik süresinin mutlaka belirtilmesi gerekiyor.

ALINAN ARAÇ DEPREM, SEL GİBİ DOĞAL AFETLERDE KULLANILAMAZ HALE GELİNCE YENİSİ ALINABİLİR Mİ?: Malul ve engelliler tarafından ilk aracın satın alınmasından sonra 5 yıl geçmeden, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda, malul ve engelliler tarafından ÖTV muafiyeti ile yeni bir taşıt alınabiliyor.

ARACI KAÇ KİŞİ KULANABİLİR?: Araç sahibi sürücü engelli ve özel tertibatlıysa bizzat kendisi kullanmalı. Araç sahibi engelliyse kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece yakını, kardeşleri veya istihdam edilen bir sürücü olmak üzere 3 kişi kullanabilir. Ruhsata isim yazdırmaya gerek bulunmuyor.

ENGEL ORANINA GÖRE ÖTV İNDİRİMİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU?: Yüzde 90 engelli raporu almak indirim için zorunlu. Daha düşük orana sahip olanlar indirimden yararlanamıyor. ÖTV indiriminde değişiklik bulunmuyor.

İŞİTME ENGELLİ ALAMIYOR

GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLER ARAÇ ALABİLİR Mİ?: Görme engelli bireylerin sağlık kurulu raporuna göre toplam engellilik oranları yüzde 90 veya üzerinde olması durumunda ÖTV muafiyetli araç satın alabiliyor. Sadece işitme engeli bulunanlarsa ÖTV muafiyeti ile araç alamıyor.

ENGELLİ YAKINI YARARLANABİLİR Mİ?: ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir hak. Bu indirimden yararlanmak isteyen engelli bireyler aracı kendi adına almalı.

MTV ÖDENİR Mİ?: Motorlu Taşıtlar Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanan tüm engelli yolcu veya engelli sürücüler adına kayıtlı araçlar, MTV'den de muaf tutuluyor.

İNDİRİMDEN YARARLANAN OLMADAN ARAÇ KULANILABİLİR Mİ?: Mevzuata göre engelli yolcu ve sürücü adına alınan araçlarda, engelli birey araçta olmadan araç kullanılamaz. Buna göre araçta engelli yolcu veya sürücü olmadan bir kaza yapılması durumunda sigorta şirketleri hasarı ödemez. Ayrıca kontrollerde ortaya çıkması durumunda cezai işlem uygulanır.

MİRASÇI YARARLANABİLİR

5 YIL DOLMADAN ARAÇ SATILABİLİR Mİ?: ÖTV indirimli alınan arıcın satışında bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak 5 yıl dolmadan satıldığında, alış tarihindeki ÖTV indirimi geri ödeniyor.

HACZEDİLEBİLİR VE BAĞLANABİLİR Mİ?: Engelli araçları da haczedilebilir ve bağlanabilir.

ARAÇ SAHİBİ VEFAT EDERSE NE OLUR?: İndirimden yararlanan ve vefat eden kişinin aracının mirasçılarına geçmesi durumunda, mirasçılardan ÖTV aranmaz. Ancak vefat eden kişinin ÖTV istisnasından yararlandığı tarihten itibaren 5 yıl dolmadan, varisin, aracın satışını veya devrini yapması halinde ÖTV geri alınıyor. Mirasçılar dışında üçüncü bir kişiye hibe veya hediye edilmesi gibi durumlarda ÖTV geri isteniyor.