VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
İstanbul'da hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor
FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis cezası
Başkan Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
ABD savaş gemisi USS Nitze, İstanbul'da
EYT açıklaması: 'Kademeli prim sistemi getirildiği' şeklindeki söylem yalan
"2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk"
Türk sağlık ekibi Çad'da şifa dağıttı
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı
Putin, Güvenlik Konseyi ile terörle mücadeleyi görüştü
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
"İletişim alanındaki küresel adaletsizlikle mücadelede elimizden geleni yapıyoruz"
Çiftçilere yaklaşık 55 milyon liralık tarımsal destek ödemesine başlanıyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
"Suda ve sulamada verimliliği artırmak durumundayız"
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
"En az 100 yıl yetecek kadar doğal gaz rezervimiz var"
Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı
Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi
Togg, yeniden "Great Place to Work" sertifikası kazandı
Bakan Kirişci: Bugün hesaplara aktarıyoruz
"14 Mayıs'ta tek parti zihniyetinin son çırpınışlarını da sandığa gömeceğiz"
Türkiye ile Endonezya'dan askeri işbirliği
Almanya'dan sürpriz HÜRJET çıkışı
03 Şubat 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 13:45:00

Otomobilde renk tercihi değişmedi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en fazla kullanılan renk "beyaz" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912'ye ulaştı. Söz konusu taşıtların 566 bin 280'i otomobil olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise en çok tercih edilenin Fiat olduğu görüldü. Bu dönemde 86 bin 594 Fiat marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu markayı 80 bin 267 ile Renault, 48 bin 529 ile Volkswagen ve 40 bin 515 ile Hyundai izledi.

Son 5 yılda trafiğe en kaydı yapılan otomobil markalarına bakıldığında ise Renault göze çarptı. Son 5 yılda bu markadan toplam 399 bin 260 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu dönemde Fiat markalı 350 bin 528, Volkswagen markalı 254 bin 483, Toyota markalı 175 bin 966 otomobilin trafiğe kaydının yapıldığı hesaplandı.

En çok beyaz renk tercih edildi

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde, en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

Geçen yıl 223 bin 999 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 163 bin120 ile gri, 64 bin 107 ile mavi, 43 bin 669 ile siyah ve 40 bin 683 ile kırmızı takip etti. Bu dönemde 2 pembe, 9 menekşe renkli otomobilin de trafiğe kaydının gerçekleştirildiği görüldü.

Geçen yıl en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası şöyle:

FIAT

86.594

RENAULT

80.267

VOLKSWAGEN

48.529

HYUNDAI

40.515

TOYOTA

37.724

DACIA

35.491

OPEL

26.291

PEUGEOT

22.335

HONDA

21.878

CITROEN

20.312

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan araçların renklerine dağılımı şöyle:

BEYAZ

223.999

GRİ

163.120

MAVİ

64.107

SİYAH

43.669

KIRMIZI

40.683

TURUNCU

14.368

YEŞİL

8.577

KAHVERENGİ

4.175

SARI

3.333

MOR

209

BİLİNMİYOR

29

MENEKŞE

9

PEMBE

2

Etiketler : otomobil marka fiat renk beyaz
Konserli tanıtım

Konserli tanıtım
Evde de ringde de birlikteler

Evde de ringde de birlikteler
Yeni projeye yeni Rabia!

Yeni projeye yeni Rabia!
Sahnelere 1 ay sonra dönecek

Sahnelere 1 ay sonra dönecek
Kiloya takıntılı

Kiloya takıntılı
Tekrar adım atmanın gözyaşları

Tekrar adım atmanın gözyaşları
Hayalleri gerçekleşti

Hayalleri gerçekleşti
2 milyon rekoru

2 milyon rekoru
İpek yazdı Goncagül okudu

İpek yazdı Goncagül okudu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX