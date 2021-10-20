Zorluklara kafa tuttum

Kızı Leyla'yı kucağına almak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, makyajsız ve filtresiz görüntüsünü yayınladı. Korel yaptığı paylaşımda, kadınlara çağrıda bulunarak, ''Mesleğimin getirdiği bir takım zorunluluklara hep kafa tuttum. En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna. Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş¸ doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler. Şiş¸ yüzüm, lekelerim, dağınık saçlarım. Burada kusursuz görüp imrendiğin kadınlar senden farklı değil'' dedi.