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16 Mart 2022 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 15:30:00

'Zor rolleri seviyorum'

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En son ekranlara veda eden 'Maraşlı' dizisinde rol alan oyuncu Cansu Senem beyazperde heyecanını yaşıyor.

En son ekranlara veda eden 'Maraşlı' dizisinde rol alan oyuncu Cansu Senem beyazperde heyecanını yaşıyor. Başrollerinde Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu ve Hakan Bilgin'in yer aldığı 'Yedi' filminde rol alan oyuncu canlandırdığı 'Deniz' karakterini anlattı. Senem, "Film birbirine bağlı yedi hikayenin anlatıldığı olaylar serisi. Deniz, toplumda ötekileştirilmiş, ruhsal sorunlar yaşayan bir karakter. Beni zorlayan rolleri oynamayı seviyorum. Zaten sıradan olmaktan korkarım. Bir rol rengarenk olmalı, hayat gibi" dedi.

Etiketler : Zor rolleri seviyorum Cansu Senem Reha Özcan Ayşenil Şamlıoğlu
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