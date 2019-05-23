Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk kaç yaşında nereli? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. Tolga Sarıtaş geçtiğimiz haftalarda Levent'ten bir mekan çıkarken kameralara yaklanmıştı. Oyuncu kız arkadaşının fotoğraflarının çekilmemesi için her yolu denemişti. Gecenin sonunda çiftin bindiği aracın sürücüsü objektiflerden kaçarken trafik kurallarını hiçe saymıştı. Tolga Sarıtaş'ın köşe bucak sakladığı kız arkadaşının İzmirli genç modacı Zeynep Mayruk olduğu ortaya çıktı. Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı. 2006 yılında Saint Charles Lisesi’ nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü. Zeynep Mayruk hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Zeynep Mayruk hakkında merak edilenler...

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı. 2006 yılında Saint Charles Lisesi’ nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu. 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins’ de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi. 2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını yarattı, şimdi ise Haute Couture tasarımlarını ve hazır giyim kıyafetlerinin üretimlerini sürdürmektedir.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Genç yaşına rağmen oyunculuktaki başarısını çeşitli ödüllerle de taçlandıran 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

Tolga Sarıtaş’ın aldığı ödüller:

23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – 2016

Ankara Hukuk Ceride-i Kantar – En İyi Erkek Oyuncu – 2016

Sabancı Üniversitesi Lacivert Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – 2016

Tolga Sarıtaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

Söz (Üsteğmen Yavuz) TV Dizisi – 2017

Kötü Çocuk (Meriç) Sinema Filmi – 2017

Güneşin Kızları (Ali Mertoğlu) TV Dizisi – 2015

Büyük Sürgün Kafkasya (Cemil) TV Dizisi – 2014

Benim Adım Gültepe (Murat) TV Dizisi – 2014

20 Dakika (Ferdi) TV Dizisi – 2013

Sen De Gitme TV Dizisi – 2011

Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Cihangir – 4. Sezon) TV Dizisi – 2013

Arka Sokaklar (Doğan – 7. Sezon) TV Dizisi – 2012

Öyle Bir Geçer Zaman ki TV Dizisi – 2010

Kaledeki Yalnızlık (Feyyaz) Sinema Filmi – 2010

Bilinmeyen Yaşın Yorgunu (Berkcan) Sinema Filmi – 2010

Bahtı Kara (Berk) Sinema Filmi – 2009