Yüzük suskunluğu

Mehmet Dinçerler ile 6 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran popçu Hadise, Etiler'deydi. Bir mekandan çıkan, spor giyim tarzı ile dikkat çeken Hadise, kafasındaki şapkasıyla makyajı olmadığı için yüzünü gizledi. Koşar adım aracına doğru yönlenen şarkıcı, habercilerin eski eşi Mehmet Dinçerler'in evlenmeden önce kendisine aldığı imitasyon yüzüğü satarak, hayvan derneklerine bağışladığı iddialarıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Hadise'nin parmaklarında hiç bir yüzük olmaması da dikkat çekti.