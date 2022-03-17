Mehmet Dinçerler ile önceki akşam kız isteme töreni sonrası nişanlanan Hadise, soluğu Fashion Week'te aldı. Popçu, kardeşi Derya ile Nihan Peker'in defilesini izledi. Keyifli olduğu görülen Hadise nişanı hakkında konuşmazken yüzüğünü sakladı. Hadise ve Mehmet Dinçerler, yaz aylarında görkemli bir törenle dünyaevine girecek.