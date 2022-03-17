VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağrı'da mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
THY Çanakkale şehitlerini tarihi mektuplarla andı
Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücreti açıklaması
Türkiye ve AB arasında 3 yıl sonra bir ilk!
Başkan Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ukrayna: Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, esir alınan 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
Küresel ekonomide enflasyon çıkmazı: Bir psikolojik savaş mücadelesi
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiğdemler çiçek açtı
Benzin ve motorinde indirim
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor
Başkan Erdoğan: Sığınmacıları vatandaşlarımızdan ayırmadık
"İnsani durum giderek kötüleşiyor"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Otobüs şoförü olacak
Sevenleriyle buluşuyor
Müziğe el attı
Virüs sarstı
Yüzüğünü sakladı
Malaga'da festivale katılacak
“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”
Teklisine Grammy desteği
17 Mart 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 13:30:00

Yüzüğünü sakladı

ABONE OL

Mehmet Dinçerler ile önceki akşam kız isteme töreni sonrası nişanlanan Hadise, soluğu Fashion Week'te aldı.

Mehmet Dinçerler ile önceki akşam kız isteme töreni sonrası nişanlanan Hadise, soluğu Fashion Week'te aldı. Popçu, kardeşi Derya ile Nihan Peker'in defilesini izledi. Keyifli olduğu görülen Hadise nişanı hakkında konuşmazken yüzüğünü sakladı. Hadise ve Mehmet Dinçerler, yaz aylarında görkemli bir törenle dünyaevine girecek.

Etiketler : Yüzüğünü sakladı Mehmet Dinçerler Hadise
Bembeyaz buluşma

Bembeyaz buluşma
‘Münaşaka'İstanbul'da

‘Münaşaka'İstanbul'da
36 yıl sonra zirvede

36 yıl sonra zirvede
Zeynep'i beklerken

Zeynep'i beklerken
Televizyona iş yok artık

Televizyona iş yok artık
Yurt dışında 'ev'lendiler

Yurt dışında 'ev'lendiler
Kahkaham şifa dağıtıyor

Kahkaham şifa dağıtıyor
‘Kuruluş Osman'a taze kan

‘Kuruluş Osman'a taze kan
Ajan Leo!

Ajan Leo!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER