Yurt dışında 'ev'lendiler

Ülkemizde yurt dışında ev sahibi olan ünlü sayısı her geçen gün artıyor. Listeye son olarak Londra'dan ev alan Bergüzar Korel katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Los Angeles'ta bir evi bulunuyor. Son olarak eşi Sinem Kobal ile birlikte Miami'de yeni bir ev aldılar.

Perran Kutman Miami'den ilk ev sahibi olan isimlerden biri. Yaklaşık 14 yıl önce Miami William's Island'dan ev satın alan Kutman, yılın büyük bir bölümünü burada geçiriyor.

Sibel Can Miami'deki Williams Island adlı adadaki dairesini sattıktan sonra Fransa Cote d'Azur'da bir ev satın aldı.

Aşkın Nur Yengi eski eşi Haluk Bilginer'den olan kızı Nazlı'ya, oyuncuyla birlikte Londra'dan 36 milyon liraya ev aldı. Sanatçının ayrıca Miami'de üç evi bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ stilist eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Paris'te dünya evine girmişti. Tatlıtuğ'un Paris'te bir evi bulunuyor.

Tarkan, Almanya-Köln yakınlarında 3 milyon TL'ye lüks bir villa satın aldı. Tarkan'ın 4 yatak odalı, bahçeli villası eşi Pınar Tevetoğlu'nun ailesinin yaşadığı Duisburg'a 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'e Almanya Solingen'den 400 bin euroya lüks bir ev aldı.