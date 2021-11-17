Yıllar sonra gelen itiraf

Gülse Birsel, 'Aile Arasında' filmiyle ilgili bir itirafta bulundu. Oyuncu 2017 yılında vizyona giren komedi filminin bazı sahnelerinin Silivri'de çekildiğini açıkladı. Yıllar sonra giydiği parkasının cebinden Aile Arasında setinde çekilen bir fotoğrafı bulup hikayesini anlatan Birsel, '2017 Ekim. Silivri'de Alile Arasında düğün sahneleri çekimi ve feci soğuk bir gece. (Evet, düğün sahnelerini Adana'da değil Silivri'de bir evde çekmiştik)'' dedi.