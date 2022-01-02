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02 Ocak 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 15:00:00

Yılın son konseri

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Tan Taşçı, yılın son konserini Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Otel'de verdi.

Tan Taşçı, yılın son konserini Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Otel'de verdi. 2 bin 500 kişiye harika bir müzik ziyafeti veren şarkıcı, sahne öncesi soruları yanıtladı. İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşen şarkıcı, "Beni daha mutlu ediyor, daha var oluyorum. Orada hissediyorum bunu. Şehir beni biraz yoruyor ama bunu herkese hadi atlayın köylere gidelim gibi değil ama bende çok güzel çalışıyor, tavsiye ederim" dedi.

Etiketler : Yılın son konseri Tan Taşçı Nuh'un Gemisi Otel Kıbrıs
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