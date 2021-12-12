Yılın son aşk bombası

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12 Aralık 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 10:30:00

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Şarkıcı Emina Jahovic'in işadamı Can Atay ile birlikte olduğu iddia edildi.

Şarkıcı Emina Jahovic'in işadamı Can Atay ile birlikte olduğu iddia edildi. Jahovic ve Atay'ın Instagram'da takipleşmesi ve birbirlerinin fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tutması gözlerden kaçmadı. Bu iddia sonrası Jahovic ve Atay cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu. Yüksek mimar Polen Atay, 2019 yılında eşi Can Atay'ı "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek savcılığa şikayet etmişti. Savcılık, soruşturma sonrası Can Atay hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenleyerek dört yıla kadar hapsini istemişti.

Etiketler : Şarkıcı Emina Jahovic Can Atay
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