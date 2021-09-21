Yıldızlar geçidi

Ünlü isimler Tuvana Türkay, Özgü Kaya, Bade İşçil, Nilay Cafer, Gülben Ergen ve Songül Öden, 24-25-26 Eylül'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek perakende fuarında bir araya gelecek. Ünlüler, SB Fuar Türkiye kurucusu Sevcan Bakır'ın düzenlediği etkinlikte markaların gelişimini yakından takip edecek.